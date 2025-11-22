Brahms Sextuors à cordes Richelieu
Brahms Sextuors à cordes
Place du Marché Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – –
Début : Samedi 2025-11-22
Concert exceptionnel dans l’église XVIIe du Quatuor Hermione, composé de Fynn Marconnet, Christophe Jean, Antoine Bonnet et Noah Langlais, rejoints par Eloïse Saenz (violon alto) et Claire Myers (violoncelle).
Ils interpèteront les Sextuors à cordes de Brahms N°1 en si bémol majeur, op. 18 (1860) et N°2 en sol majeur, op. 36 (1865).
Ces six musiciens, réunis par le même désir de faire vibrer la musique de chambre avec sincérité et passion, vous offriront un moment inoubliable.
Réservation vivement conseillée.
Durée approximative 1h-1h15. .
Place du Marché Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 33 76 37 07
English :
Exceptional concert in the 17th-century church by the Quatuor Hermione, featuring Fynn Marconnet, Christophe Jean, Antoine Bonnet and Noah Langlais, joined by Eloïse Saenz (viola) and Claire Myers (cello).
German :
Außergewöhnliches Konzert in der Kirche des 17. Jahrhunderts des Hermione-Quartetts, bestehend aus Fynn Marconnet, Christophe Jean, Antoine Bonnet und Noah Langlais, zu denen sich Eloïse Saenz (Viola) und Claire Myers (Cello) gesellen.
Italiano :
Un concerto eccezionale nella chiesa del XVII secolo del Quartetto Hermione, con Fynn Marconnet, Christophe Jean, Antoine Bonnet e Noah Langlais, affiancati da Eloïse Saenz (viola) e Claire Myers (violoncello).
Espanol :
Concierto excepcional en la iglesia del siglo XVII del cuarteto Hermione, con Fynn Marconnet, Christophe Jean, Antoine Bonnet y Noah Langlais, acompañados por Eloïse Saenz (viola) y Claire Myers (violonchelo).
