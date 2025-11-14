BRAHMS : SYMPHONIE N°1 – CHAPELLE ROYALE Versailles

BRAHMS : SYMPHONIE N°1 Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : BRAHMS : SYMPHONIE N°1Pygmalion poursuit son exploration de l’Allemagne romantique aux côtés de Stéphane Degout, après un inoubliable Requiem allemand à la Chapelle Royale la saison précédente. Ce nouveau programme, centré sur Brahms, s’articule autour d’œuvres traversées par la présence de la mort, non plus redoutée, mais méditée et apprivoisée. Marqué par l’écriture de son Requiem, Brahms intègre dès 1868 cette thématique dans de nombreuses œuvres et notamment Le Chant du destin. Au cœur de ce parcours : la Symphonie n°1, fruit d’une longue gestation, monument orchestral aux accents sombres et profonds. Avec l’intensité dramatique de Stéphane Degout et la direction inspirée de Raphaël Pichon, Pygmalion donne à entendre un Brahms de la maturité, à la fois philosophe et romantique, porté par une union magistrale du chœur et de l’orchestre.

CHAPELLE ROYALE PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78