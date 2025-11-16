Braille, 1825 la liberté en 6 points Musée départemental Arles antique Arles

Braille, 1825 la liberté en 6 points Musée départemental Arles antique Arles dimanche 16 novembre 2025.

Braille, 1825 la liberté en 6 points

Dimanche 16 novembre 2025 de 17h30 à 18h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Il y a deux cents ans, après de multiples expérimentations, le jeune Louis Braille livrait pour la première fois un alphabet tactile utilisable par les aveugles.

La conférence abordera la longue histoire de la lecture pour les aveugles pour montrer l’actualité de la géniale invention de Louis Braille, instrument de liberté pour les aveugles. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Two hundred years ago, after much experimentation, the young Louis Braille delivered the first tactile alphabet usable by the blind.

German :

Vor zweihundert Jahren lieferte der junge Louis Braille nach zahlreichen Experimenten zum ersten Mal ein taktiles Alphabet, das von Blinden verwendet werden konnte.

Italiano :

Duecento anni fa, dopo una serie di esperimenti, il giovane Louis Braille realizzò il primo alfabeto tattile utilizzabile dai non vedenti.

Espanol :

Hace doscientos años, tras una serie de experimentos, el joven Louis Braille elaboró el primer alfabeto táctil que podían utilizar los ciegos.

