Saint-Maurice-de-Lignon

Brain Gym

St Maurice de Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Le Brain Gym utilise des mouvements simples et ludiques pour améliorer la concentration, la mémoire, la confiance en soi et le bien être.

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St Maurice de Lignon Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

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English :

Brain Gym uses simple, playful movements to improve concentration, memory, self-confidence and well-being.

L’événement Brain Gym Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire