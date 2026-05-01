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Brain Gym Saint-Maurice-de-Lignon

Brain Gym Saint-Maurice-de-Lignon mercredi 20 mai 2026.

Adresse : St Maurice de Lignon

Ville : 43200 Saint-Maurice-de-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Maurice-de-Lignon

Brain Gym

St Maurice de Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Le Brain Gym utilise des mouvements simples et ludiques pour améliorer la concentration, la mémoire, la confiance en soi et le bien être.
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St Maurice de Lignon Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45  parentalite@cc-des-sucs.fr

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English :

Brain Gym uses simple, playful movements to improve concentration, memory, self-confidence and well-being.

L’événement Brain Gym Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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