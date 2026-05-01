Brain Gym Saint-Maurice-de-Lignon
Brain Gym Saint-Maurice-de-Lignon mercredi 20 mai 2026.
Saint-Maurice-de-Lignon
Brain Gym
St Maurice de Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Le Brain Gym utilise des mouvements simples et ludiques pour améliorer la concentration, la mémoire, la confiance en soi et le bien être.
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St Maurice de Lignon Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
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English :
Brain Gym uses simple, playful movements to improve concentration, memory, self-confidence and well-being.
L’événement Brain Gym Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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