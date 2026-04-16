Brainstorming Feel Good par Adélaïde et Jean-Loup Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy
Brainstorming Feel Good par Adélaïde et Jean-Loup Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy jeudi 16 avril 2026.
Erquy
Brainstorming Feel Good par Adélaïde et Jean-Loup
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16 19:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Adélaïde et Jean-Loup, experts anti-stress, animeront cet atelier et échangeront avec vous durant une heure sur la notion de bien-être et de mal-être. L’anxiété fait malheureusement partie intégrante de nos vies, mais il y a des moments plus oppressants que d’autres que nous avons parfois du mal à gérer. Cette rencontre ludique, où chacun pourra s’exprimer, sera l’occasion de se donner des petits tuyaux pour voir la vie du bon côté.
Toute cette matière à cogitation donnera du grain à moudre à ce duo burlesque, dans l’élaboration de son spectacle Comment rester zen dans un monde de fous, grâce aux conseils d’Adélaïde et Jean-Loup ! (représentation à l’automne à Erquy)
Gratuit, réservation conseillée. .
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
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English :
L’événement Brainstorming Feel Good par Adélaïde et Jean-Loup Erquy a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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