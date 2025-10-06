BRAMA – CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap

BRAMA Début : 2026-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.

S’engageant tête baissée dans les contre-allées du Massif Central, Brama exprime la transe d’un rock psychédélique farouche, authentique, celui qui rince la tête, fait décoller très loin, une claque vertigineuse qui remet immédiatement les idées en place.Guitare, basse, batterie en état d’hypnose, vielle à roue transfigurée passée à la pédale, bourdon taraudeur et chants en occitan lumineux, Brama fait valser les clichés, en allant puiser dans la tradition populaire et les contre-culture de quoi modeler le plus contemporain des discours.Expérimental et libre comme l’air, le groupe s’empare à bras le corps d’un folklore solaire et rayonnant, où l’on danse avec force sueur et moult rage, pour redessiner les traits d’une poésie orageuse, un DIY pétaradant et polyphonique aux accents noise et au doux parfum de drone.Toujours solaire et hypnotique, Brama vous invite dans une cérémonie à la croisée d’une tarentelle et d’une messe rock’n’roll psychédélique. La vielle à roue en orgue liturgique, la guitare/basse en sujet exorcisé et la voix chamanique, maîtresse du culte. première partie

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05