Brame du Cerf en forêt de Chantilly Chantilly vendredi 26 septembre 2025.
73 Rue du Connétable Chantilly Oise
Tarif : 18 – 18 –
18
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-26
Venez écouter le brame du cerf en forêt de Chantilly avec un guide ONF.
Lieu communiqué deux jours avant la sortie, après inscription validée par le règlement de la sortie. Prévoir des vêtements sombres et discrets adaptés au temps.
Réservation OBLIGATOIRE auprès de l’Office de Tourisme. 18 .
73 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
