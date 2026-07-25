BRAME DU CERF ET BONNE TABLE Fougaron

Informations pratiques

Fougaron

BRAME DU CERF ET BONNE TABLE

AUBERGE DE FOUGARON Fougaron Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-10

Vivez une expérience unique au cœur de la nature avec une randonnée en petit groupe à l’écoute du brame du cerf, suivie d’un apéritif et d’un dîner convivial dans une auberge de moyenne montagne familial avec une restauration traditionnelle depuis 1899.

Vivez la magie du brame du cerf dans la haute vallée de l’Arbas. Chaque automne, la haute vallée de l’Arbas devient le théâtre d’un spectacle naturel fascinant le brame du cerf. À la tombée du jour, les mâles font résonner leurs puissants appels dans la forêt, offrant un moment rare et chargé d’émotion.

Pour vous faire vivre cette expérience dans les meilleures conditions, Anaïs, Max de l’Auberge et Lolo accompagnateur en montagne, vous proposent une soirée alliant découverte de la faune sauvage et convivialité. Après un goûter de bienvenue et une présentation de la randonnée, partez en petit groupe, accompagné d’un passionné de montagne avec Lolo, sur les traces des cervidés pendant deux heures. Grâce au prêt de jumelles et de longues-vues, vous profiterez pleinement de cette immersion au cœur de la nature.

Au retour, vers 19 h 30, prolongez ce moment d’exception autour d’un apéritif et d’un dîner dans une auberge traditionnelle. Au menu entrée, plat et dessert fait maison !

Pourquoi choisir cette expérience ? Une randonnée guidée à l’écoute du brame du cerf. Un groupe limité à 12 participants pour une sortie privilégiée. Jumelles et longues-vues mises à disposition. Un goûter de bienvenue, un apéritif et un dîner dans une auberge traditionnelle. Une soirée authentique mêlant nature, observation de la faune et gastronomie locale.

Offrez-vous une parenthèse hors du temps et laissez-vous surprendre par l’un des plus beaux spectacles que la nature nous offre à l’automne dans les Pyrénées sauvages à 1h20 de Toulouse.

Si vous souhaitez prolonger votre expérience, n’hésitez pas à réserver une chambre à l’auberge.

Contact Cocktail Aventure 06.37.50.65.51 Réservation hébergement 05.61.97.50.06 35 .

AUBERGE DE FOUGARON Fougaron 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39 contact@opyrenees.fr

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English :

Enjoy a unique experience in the heart of nature with a small-group hike to listen to thethe sound of the deer’s rut, followed by an aperitif and a convivial dinner at a family-run mid-mountain inn that has been serving traditional cuisine since 1899.

L’événement BRAME DU CERF ET BONNE TABLE Fougaron a été mis à jour le 2026-07-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE