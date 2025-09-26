BRAME DU CERF ET CONVIVIALITÉ AU PIED DU CAGIRE Sengouagnet
ROUTE D'ASPET Sengouagnet Haute-Garonne
Tarif : 22 EUR
Début : 2025-09-26 18:00:00
Fin : 2025-09-28
2025-09-26 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07
Vivez l’intensité de la saison des amours au cœur des Pyrénées, en un lieu d’exception, avec l’inoubliable expérience du brame du cerf.
Au pied du pic de Cagire, dans les forêts et clairières dominant la vallée d’Aspet, l’automne amène une atmosphère particulière brumes du soir, odeurs de sous-bois, fraîcheur des premiers froids. La forêt résonne du puissant appel des cerfs, venez découvrir ce moment magique aux côté de Nathanaël accompagnateur en montagne. 22 .
ROUTE D'ASPET Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39
English:
Experience the intensity of the mating season in the heart of the Pyrenees, in an exceptional setting, with an unforgettable stag bellowing experience.
German:
Erleben Sie die Intensität der Paarungszeit im Herzen der Pyrenäen, an einem außergewöhnlichen Ort, mit dem unvergesslichen Erlebnis des röhrenden Hirsches.
Italiano:
Vivete l’intensità della stagione degli amori nel cuore dei Pirenei, in un ambiente eccezionale, con l’esperienza indimenticabile del muggito del cervo.
Espanol:
Viva la intensidad de la época de celo en el corazón de los Pirineos, en un marco excepcional, con la inolvidable experiencia de la berrea del ciervo.
