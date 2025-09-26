Brâme du cerf Lièpvre

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-27 21:00:00

2025-09-26

Une soirée mêlant projection de photographies animalières et immersion au cœur de la nature pour écouter le brame du cerf. Un moment magique à partager en toute convivialité

La Ferme d’Argentin, en partenariat avec l’Association du Festival de la photographie en Val d’Argent, invite le public à vivre une expérience unique deux soirées à l’écoute du brame du cerf.

La soirée débutera par une projection animée par Christian Koch, photographe animalier et président de l’Association, qui partagera ses clichés sur la vie fascinante du cerf. D’autres photographies et bois seront également présentés en exposition.

Ensuite, les participants partiront en petits groupes sur les hauteurs de la Ferme d’Argentin pour s’installer confortablement sur les plaids qu’ils auront apportés, dans l’espoir d’entendre résonner le puissant brame du cerf. Ce chant impressionnant, parfois entonné par plusieurs mâles à la fois, fait vibrer le vallon à cette période de l’année.

De retour à la ferme, une collation conviviale viendra clôturer la soirée, avec la possibilité d’entendre encore le cerf bramer en arrière-plan. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

An evening combining the projection of wildlife photographs and an immersion in the heart of nature to listen to the bellowing of the stag. A magical moment to share with friends and family

German :

Ein Abend, an dem Tierfotografien gezeigt werden und Sie in die Natur eintauchen können, um das Röhren der Hirsche zu hören. Ein magischer Moment, den Sie in geselliger Runde teilen können

Italiano :

Una serata che unisce la proiezione di fotografie naturalistiche e un’immersione nel cuore della natura per ascoltare il muggito del cervo. Un momento magico da condividere con amici e familiari

Espanol :

Una velada que combina la proyección de fotografías de la vida salvaje y una inmersión en plena naturaleza para escuchar la berrea del ciervo. Un momento mágico para compartir con amigos y familiares

