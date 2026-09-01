Informations pratiques

Milhac-de-Nontron

Brame du cerf

Mairie Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Après un temps en salle durant lequel vous en apprendrez plus sur la vie de l’espèce, vous partirez écouter le brame du cerf.

Après un temps en salle durant lequel vous en apprendrez plus sur la vie de l’espèce, vous partirez écouter le brame du cerf.

Tenue chaude conseillée. Balade selon météo.

En partenariat avec la Fédération des Chasseurs de Dordogne. Animé par le Parc et la Fédération des Chasseurs de Dordogne.

Rens. et inscription auprès du Parc 05 53 55 36 00

Gratuit sur inscription avant le 21/09/26 .

Mairie Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brame du cerf

After some time in the room, during which you will learn more about the life of the species, you will set off to listen to the stag bellow.

L’événement Brame du cerf Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-08-06 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin