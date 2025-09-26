Brame du cerf Saint-Germain
Brame du cerf Saint-Germain vendredi 26 septembre 2025.
Brame du cerf
2 Rue des Écoles Saint-Germain Vienne
Tarif : – –
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Après le succès des sorties « brame » nous vous proposons à nouveau d’aller écouter et observer les cervidés. Un temps convivial, sous forme de pique-nique partagé, est également proposé à partir de 18 h 45. .
2 Rue des Écoles Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 64 93 89
