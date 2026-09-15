Informations pratiques

Senonches

Brame du cerf

Grand Rond Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-26

Partez en quête du brame du cerf avec l’association des Amis de la Forêt. Au programme, une balade de 3,5 à 5,5 kms. Pensez à prendre de bonnes chaussures et des vêtements chauds qui ne font pas de bruit.

Partez en quête du brame du cerf avec l’association des Amis de la Forêt. Au programme, une balade de 3,5 à 5,5 kms. Pensez à prendre de bonnes chaussures et des vêtements chauds qui ne font pas de bruit. .

Grand Rond Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Join the Friends of the Forest association on a hunt for the sound of the deer rut. The program includes a 3.5–5.5 km hike. Be sure to wear sturdy shoes and warm, quiet clothing.

L’événement Brame du cerf Senonches a été mis à jour le 2026-09-03 par OTs DU PERCHE