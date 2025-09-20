BRAME ET BONNE TABLE LE MIX DE L’AUTOMNE BRAME DU CERF + REPAS TRADITIONNEL Aspet

Aspet Haute-Garonne

De 16h30 à 19h Randonnée avec avec un Accompagnateur en Montage suivi d’un repas à l’Auberge de Tailleher, à base de
produits issus de la ferme.

A l’automne, les hauteurs d’Aspet résonne… Le cerf brame. Cyrielle, Ben et Lolo se sont associés pour vous proposer une fin de journée exceptionnelle: Une balade jusqu’au crépuscule, sur les traces et
à l’écoute des cerfs, suivie pour se requinquer d’un diner à base de produits de la ferme. 35  .

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 66 28 

English :

STAG BELLING AND FINE DINING: THE AUTUMN MIX STAG BELLING + TRADITIONAL MEAL

German :

RÖHREN UND GUT ESSEN: DER HERBSTMIX HIRSCHRÖHREN + TRADITIONELLES ESSEN

Italiano :

ADDIO AL CELIBATO E CENA RAFFINATA: IL MIX AUTUNNALE ADDIO AL CELIBATO + PASTO TRADIZIONALE

Espanol :

DESPEDIDA DE SOLTERO Y BUENA MESA: LA MEZCLA DE OTOÑO DESPEDIDA DE SOLTERO + COMIDA TRADICIONAL

