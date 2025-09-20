BRAME ET BONNE TABLE LE MIX DE L’AUTOMNE BRAME DU CERF + REPAS TRADITIONNEL Aspet
Aspet Haute-Garonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-27
2025-09-20 2025-09-27
De 16h30 à 19h Randonnée avec avec un Accompagnateur en Montage suivi d’un repas à l’Auberge de Tailleher, à base de
produits issus de la ferme.
A l’automne, les hauteurs d’Aspet résonne… Le cerf brame. Cyrielle, Ben et Lolo se sont associés pour vous proposer une fin de journée exceptionnelle: Une balade jusqu’au crépuscule, sur les traces et
à l’écoute des cerfs, suivie pour se requinquer d’un diner à base de produits de la ferme. 35 .
Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 66 28
English :
STAG BELLING AND FINE DINING: THE AUTUMN MIX STAG BELLING + TRADITIONAL MEAL
German :
RÖHREN UND GUT ESSEN: DER HERBSTMIX HIRSCHRÖHREN + TRADITIONELLES ESSEN
Italiano :
ADDIO AL CELIBATO E CENA RAFFINATA: IL MIX AUTUNNALE ADDIO AL CELIBATO + PASTO TRADIZIONALE
Espanol :
DESPEDIDA DE SOLTERO Y BUENA MESA: LA MEZCLA DE OTOÑO DESPEDIDA DE SOLTERO + COMIDA TRADICIONAL
