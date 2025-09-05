Brame’tour Pierrefonds

vendredi 5 septembre 2025.

Brame’tour

Chaussée Deflube Pierrefonds Oise

21:00:00

22:15:00

2025-09-05

Vibrez au rythme de la forêt… et du roi de l’automne !

Le soir tombe, un souffle se lève… et soudain, résonne le cri puissant du cerf c’est le brame !

Venez vivre une expérience unique avec Green Biclou une balade douce et silencieuse en triporteur électrique, au cœur des bois, pour observer et écouter ce spectacle sauvage sans déranger les animaux.

Respect de la nature, émotions garanties, souvenirs inoubliables.

Attention, la sortie ne garantie pas l’écoute du brame, celle-ci étant imprévisible. 59 .

Chaussée Deflube Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 82 94 82 78 contact@green-biclou.fr

