Branchage d’hiver Atelier Adultes dès 13 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy samedi 20 décembre 2025.

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

2h30 Adultes dès 13 ans

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

2025-12-20

Fabrique ton branchage en papier japonais

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Make your own branch out of Japanese paper

German :

Stelle deinen Ast aus Japanpapier her

Italiano :

Realizzate i vostri rami con la carta giapponese

Espanol :

Haz tus propias ramas con papel japonés

