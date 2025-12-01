Branchage d’hiver Atelier Adultes dès 13 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy
Branchage d’hiver Atelier Adultes dès 13 ans
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
2h30 Adultes dès 13 ans
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 16:30:00
2025-12-20
Fabrique ton branchage en papier japonais
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
English :
Make your own branch out of Japanese paper
German :
Stelle deinen Ast aus Japanpapier her
Italiano :
Realizzate i vostri rami con la carta giapponese
Espanol :
Haz tus propias ramas con papel japonés
L’événement Branchage d’hiver Atelier Adultes dès 13 ans Vichy a été mis à jour le 2025-09-16 par Vichy Destinations