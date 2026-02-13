Branche-toi, Les Prés du Hem, Armentières

Branche-toi Mercredi 27 mai, 14h00 Les Prés du Hem Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Le Castor, ce génie en ingénierie des berges, ce gestionnaire des espaces humides. Des indices de présence ont été constatés aux abords des Prés du Hem. Si vous souhaitez en savoir plus sur son régime alimentaire, ses constructions ou les traces qu’il laisse sur son passage, venez découvrir cet animal emblématique avec nous.

Les Prés du Hem 150 rue des résistants à Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie »}] https://enm.lillemetropole.fr/parcs/les-pres-du-hem-0

Le Castor, génie en ingénierie des berges. Castor Zones humides

Rémy Piazza/MEL