BRANCHE-TOI SUR FRÉQUENCE GRENOUILLE ! Savigny-en-Véron

BRANCHE-TOI SUR FRÉQUENCE GRENOUILLE !

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Venez découvrir cet espace aux milieux très particuliers où se côtoient le sec et l’humide. Au programme de cette sortie pêche à l’épuisette des petites bêtes aquatiques et capture au filet des petites bêtes terrestres. Diversité, émerveillement et découvertes surprenantes assurées !

Balade nature en famille

Avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec le Musée du Véron dans le cadre de l’opération nationale Fréquence Grenouille.

N’oubliez pas vos bottes ou vos chaussures imperméables ! 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Come and discover this very special area, where wet and dry environments coexist. On the program: net fishing for small aquatic creatures and netting for small terrestrial creatures. Diversity, wonder and surprising discoveries guaranteed!

