Branchez-vous Rue de la Beausserie Panazol

Branchez-vous

Rue de la Beausserie Café’In Panazol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

À l’occasion des journées portes ouvertes du Conservatoire de Panazol, vous pourrez assister à un spectacle musical de musiques actuelles amplifiées.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Rue de la Beausserie Café’In Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91

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English : Branchez-vous

L’événement Branchez-vous Panazol a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole