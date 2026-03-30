Branchez-vous Rue de la Beausserie Panazol
Branchez-vous Rue de la Beausserie Panazol mercredi 1 avril 2026.
Branchez-vous
Rue de la Beausserie Café’In Panazol Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
À l’occasion des journées portes ouvertes du Conservatoire de Panazol, vous pourrez assister à un spectacle musical de musiques actuelles amplifiées.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Rue de la Beausserie Café’In Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Branchez-vous
L’événement Branchez-vous Panazol a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Panazol (Haute-Vienne)
- Quelques notes de piano Salle Ève Ruggieri Panazol 31 mars 2026
- Esquisse de Gala Salle Ève Ruggieri Panazol 31 mars 2026
- Chorégraphies personnelles Salle Ève Ruggieri Panazol 1 avril 2026
- Au coeur des Orchestres Salle Ève Ruggieri Panazol 2 avril 2026
- Néo Folk Trad & Bal de Rémi Géffroy Le Rok Espace Filature Panazol 3 avril 2026