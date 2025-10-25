Brancion fête Halloween ! Site médiéval Martailly-lès-Brancion

Site médiéval Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

Le site médiéval de Brancion vous attend pour fêter Halloween samedi 25 et dimanche 26 octobre.

Jeu enquête au château, marché de créateurs et d’artisans, contes et légendes, visite château hanté , animations médiévales, tatouages éphémères, concerts et retraite aux flambeaux s’offrent à vous tout au long de ce dernier week-end du mois d’octobre.

Profitez en pour venir (re)découvrir Brancion dans une ambiance automnale propice aux découvertes et aux surprises !

Buvette et petite restauration tout au long du week-end

Samedi et dimanche : horaires fixes

10h : ouverture du site et combats

10h30 : contes au château

11h : chasse à l’homme dans le village

14h : contes au château

14h30 : chasse à l’homme dans le village

15h : concert à La Guinguette

• samedi : Morad Chebout

• dimanche : No bodies Kingdom

16h : concours du meilleur costume (adultes, inscription indispensable à l’entrée du site)

16h30 : concours du meilleur costume (enfant, inscription indispensable à l’entrée du site)

17h30 : combats

18h : animation de clôture de la journée

• samedi : visite château hanté

• dimanche : spectacle de feu et descente aux flambeaux

Samedi et dimanche toute la journée

• Visite libre du château et jeu enquête, à la recherche du fantôme perdu

• Animations médiévales par Les Mercenaires du Désert des Larmes : déambulations, combats, atelier maquillage

• Découverte de la cuisine médiévale et cabinet de curiosités par La Guilde des Rejetés

• Tatto shop éphémère (non compris dans le prix d’entrée, 18 ans minimum)

• Marché artisanal et cucurbitacées : halle et la place de la Halle .

Site médiéval Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 70 info@chateau-de-brancion.fr

