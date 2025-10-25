Brancion fête Halloween ! Site médiéval Martailly-lès-Brancion
Brancion fête Halloween ! Site médiéval Martailly-lès-Brancion samedi 25 octobre 2025.
Brancion fête Halloween !
Site médiéval Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire
Tarif : 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : 2025-10-25 à 2025-10-26
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Le site médiéval de Brancion vous attend pour fêter Halloween samedi 25 et dimanche 26 octobre.
Jeu enquête au château, marché de créateurs et d’artisans, contes et légendes, visite château hanté , animations médiévales, tatouages éphémères, concerts et retraite aux flambeaux s’offrent à vous tout au long de ce dernier week-end du mois d’octobre.
Profitez en pour venir (re)découvrir Brancion dans une ambiance automnale propice aux découvertes et aux surprises !
Buvette et petite restauration tout au long du week-end
Samedi et dimanche : horaires fixes
10h : ouverture du site et combats
10h30 : contes au château
11h : chasse à l’homme dans le village
14h : contes au château
14h30 : chasse à l’homme dans le village
15h : concert à La Guinguette
• samedi : Morad Chebout
• dimanche : No bodies Kingdom
16h : concours du meilleur costume (adultes, inscription indispensable à l’entrée du site)
16h30 : concours du meilleur costume (enfant, inscription indispensable à l’entrée du site)
17h30 : combats
18h : animation de clôture de la journée
• samedi : visite château hanté
• dimanche : spectacle de feu et descente aux flambeaux
Samedi et dimanche toute la journée
• Visite libre du château et jeu enquête, à la recherche du fantôme perdu
• Animations médiévales par Les Mercenaires du Désert des Larmes : déambulations, combats, atelier maquillage
• Découverte de la cuisine médiévale et cabinet de curiosités par La Guilde des Rejetés
• Tatto shop éphémère (non compris dans le prix d’entrée, 18 ans minimum)
• Marché artisanal et cucurbitacées : halle et la place de la Halle .
Site médiéval Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 70 info@chateau-de-brancion.fr
