Brancion fête Pâques Site médiéval de Brancion Martailly-lès-Brancion

Brancion fête Pâques

Site médiéval de Brancion Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Comme le dit un vieux proverbe : Pâques à Brancion, bonheur toute la saison .

Alors pour fêter Pâques, Brancion vous promet moult animations et vous réserve de belles surprises ouverture du château, marché artisanal et gourmand, exposition, concert, chasse aux œufs, animations médiévales, jeux de piste…

Bref, de quoi bien attaquer la saison 2026 avec toutes les les animations pour le prix d’une entrée au château.

Organisation conjointe La Mémoire Médiévale et La Guilde de Maoline. .

Site médiéval de Brancion Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 70 info@chateau-de-brancion.fr

English : Brancion fête Pâques

L’événement Brancion fête Pâques Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2025-12-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)