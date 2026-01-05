Brancusi : polir le vivant Palais de la mutualité Lyon Jeudi 29 janvier, 14h30, 19h00 Plein tarif : 15€ , Tarif réduit : 8€

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 29/01/2026 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « Brancusi : polir le vivant ».

Conférence Artagora – Brancusi : polir le vivant

« Constantin Brancusi arrive de Roumanie, après un long voyage à pied à travers l’Europe, pour s’installer à Paris.

À Montparnasse, il croise Rodin, Picasso, Modigliani, mais aussi Duchamp.

Indépendant, radical, il transforme ses origines paysannes et ses amitiés d’avant-garde en une œuvre fondatrice de la sculpture moderne.

Cette conférence suit le parcours, les rencontres et les choix d’un artiste qui a profondément changé la manière de penser la forme.»

La conférence vous sera présentée par Damien CAPELAZZI, historien de l’Art depuis plus de 20 ans, spécialiste de l’Art Sacré et de la symbolique du corps et créateur d’Artagora.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-29T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-29T20:30:00.000+01:00

contact@artagora.fr

Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Préfecture Lyon 69003 Métropole de Lyon



