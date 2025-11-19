BRANDI CARLILE – LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt

BRANDI CARLILE Début : 2026-10-23 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRÉSENTE : BRANDI CARLILELimite 6 places par commandeLégende musicale lauréate de 11 Grammy Awards, Brandi Carlile donnera son plus grand concert parisien à ce jour le 23 octobre 2026 à La Seine Musicale dans le cadre de “The Human Tour”.Reconnue comme l’une des voix les plus respectées de la musique, Brandi Carlile est une chanteuse, compositrice et productrice, récompensée de 11 Grammys et 2 Emmys, mais est également une auteure à succès avec un New York Times Best-Seller. Cette tournée célébrera la sortie très attendue du nouvel album de Carlile, “Returning To Myself”, qui sortira ce vendredi 24 octobre chez Interscope Records/Lost Highway. Huitième album studio et premier projet solo en quatre ans, “Returning To Myself” voit Carlile se tourner vers son for intérieur, réfléchir au passé et, finalement, revenir chez elle après avoir passé ces dernières années à se consacrer à des collaborations avec des icônes et des légendes de la musique. Produit par Carlile, Andrew Watt, Aaron Dessner et Justin Vernon, l’album comprend dix chansons, dont « Human », « Church & State », « A War with Time » et la chanson titre.

LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92