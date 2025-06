BRANDON Esténos 28 juin 2025 22:00

Haute-Garonne

BRANDON VILLAGE Esténos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 22:00:00

fin : 2025-06-28 23:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Le Brandon désigne plus particulièrement les gros troncs de bois travaillés sur place pour allumer les feux de la Saint-Jean et qui s’embrasent à l’occasion de ces fêtes du feu du solstice d’été.

A la tombée de la nuit, aux alentours de 22h, rendez vous pour l’embrasement du brandon. .

VILLAGE

Esténos 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21

English :

More specifically, Brandon refers to the large trunks of wood worked on site to light the Midsummer bonfires, which are set ablaze during these summer solstice fire celebrations.

German :

Brandon bezeichnet insbesondere die großen Holzstämme, die vor Ort bearbeitet werden, um die Johannisfeuer zu entzünden, und die bei diesen Feiern des Feuers zur Sommersonnenwende in Flammen aufgehen.

Italiano :

Brandon si riferisce in particolare ai grandi tronchi di legno lavorati in loco per accendere i falò di mezza estate, che vengono fatti ardere durante le celebrazioni del solstizio d’estate.

Espanol :

Brandon se refiere más concretamente a los grandes troncos de madera que se trabajan in situ para encender las hogueras del solsticio de verano.

L’événement BRANDON Esténos a été mis à jour le 2025-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE