Brandon / Feu de la Saint-Jean – Saint-Bertrand-de-Comminges 27 juin 2025 19:00

Haute-Garonne

Brandon / Feu de la Saint-Jean SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Participez à la célébration de l’été !

Au programme

>> A partir de 19h Repas, buvette & concert variété, pop, rock « fun and bulles »

>> RDV à 23h pour assister à l’embrasement du brandon.

Menu du repas cochon de lait & patate persillade, fromage, croustade, vin & café.

Tarif adulte 22 € et enfant 18 €. Gratuit de 12 ans.

Paiement à la réservation, amener vos couverts.

.

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 70 37 28 01

English :

Join in the celebration of summer!

On the program:

>> From 7pm: Meals, refreshments & « fun and bubbles » variety, pop and rock concerts

>> Meet up at 11pm to watch the brandon set ablaze.

Meal menu: suckling pig & parsley potato, cheese, croustade, wine & coffee.

Price: adults 22 ? and children 18 ?. Free for children under 12.

Payment on reservation, bring your own cutlery.

German :

Beteiligen Sie sich an der Feier des Sommers!

Auf dem Programm stehen :

>> Ab 19 Uhr: Essen, Imbiss & Konzert Varieté, Pop, Rock « fun and bulles »

>> RDV um 23 Uhr, um dem Anzünden des Brandes beizuwohnen.

Menü des Essens: Spanferkel & Petersilienkartoffel, Käse, Croustade, Wein & Kaffee.

Preis: Erwachsene 22 ? und Kinder 18 ? Kostenlos unter 12 Jahren.

Zahlung bei der Reservierung, Besteck mitbringen.

Italiano :

Partecipate alla celebrazione dell’estate!

In programma:

>> Dalle 19:00: pasto, rinfresco e concerto di varietà, pop e rock « Fun and Bubbles »

>> Ritrovo alle 23.00 per assistere all’incendio del Brandon.

Menù: maialino da latte e patate al prezzemolo, formaggio, crostata, vino e caffè.

Prezzo: adulti 22? e bambini 18? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Pagamento alla prenotazione. Portare le proprie posate.

Espanol :

¡Únete a la celebración del verano!

En el programa:

>> A partir de las 19.00 horas: comida, refrescos y concierto de variedades, pop y rock « diversión y burbujas »

>> A las 23:00 horas, encuentro para ver arder el Brandon.

Menú: cochinillo y patatas al perejil, queso, croustade, vino y café.

Precio: adultos 22? y niños 18? Gratuito para menores de 12 años.

Pago en el momento de la reserva. Traiga sus propios cubiertos.

