BRANDON Lourde
BRANDON Lourde dimanche 28 juin 2026.
Lourde
BRANDON
VILLAGE Lourde Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 22:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le brandon est une fête traditionnelle et populaire qui se déroule tous les ans.
Le Brandon désigne plus particulièrement les gros troncs de bois travaillés sur place pour allumer les feux de la Saint-Jean et qui s’embrasent à l’occasion de ces fêtes du feu du solstice d’été. .
VILLAGE Lourde 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 65 27
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English :
Part of humanity?s intangible cultural heritage, the brandon is a traditional, popular festival held every year.
L’événement BRANDON Lourde a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE