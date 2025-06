BRANDON Salles-et-Pratviel 5 juillet 2025 20:00

Haute-Garonne

5 juillet 2025 20:00

fin : 2025-07-05 23:30:00

2025-07-05

Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le Brandon désigne plus particulièrement les gros troncs de bois travaillés sur place pour allumer les feux de la Saint-Jean et qui s’embrasent à l’occasion de ces fêtes du feu du solstice d’été.

17h Messe.

18h Ouverture de la buvette.

Repas « auberge espagnole », amenez un plat salé et/ou sucré à partager ! Possibilité de faire des grillades sur place.

Soirée animée par l’orchestre Les Bourlingueurs.

22h Embrasement du brandon. .

MAIRIE

Salles-et-Pratviel 31110 Haute-Garonne Occitanie salles.pratviel.fetes@gmail.com

English :

Part of humanity?s intangible cultural heritage, Brandon refers more specifically to the large trunks of wood worked on site to light the Midsummer bonfires, which are set ablaze during these summer solstice fire celebrations.

German :

Der Brandon ist ein immaterielles Kulturerbe der Menschheit und bezeichnet insbesondere die großen Holzstämme, die vor Ort bearbeitet werden, um die Johannisfeuer zu entzünden, und die bei diesem Fest des Feuers zur Sommersonnenwende in Flammen aufgehen.

Italiano :

Parte del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, Brandon si riferisce più specificamente ai grandi tronchi di legno lavorati in loco per accendere i falò di mezza estate, che vengono incendiati durante le celebrazioni del solstizio d’estate.

Espanol :

Brandon, que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, se refiere más concretamente a los grandes troncos de madera que se trabajan in situ para encender las hogueras del solsticio de verano.

