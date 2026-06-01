Pointis-de-Rivière

BRANDON & SOIRÉE GUINGUETTE

VILLAGE Pointis-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le brandon est une fête traditionnelle et populaire qui se déroule tous les ans.

Animations, buvette, feu d’artifice.

Le Brandon désigne plus particulièrement les gros troncs de bois travaillés sur place pour allumer les feux de la Saint-Jean et qui s’embrasent à l’occasion de ces fêtes du feu du solstice d’été. .

VILLAGE Pointis-de-Rivière 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 67 37

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English :

Listed as part of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, the Brandon is a traditional and popular festival held every year.

Entertainment, refreshments, fireworks.

L’événement BRANDON & SOIRÉE GUINGUETTE Pointis-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE