Brantigny festif, Château de Brantigny, Piney

Informations pratiques

Brantigny festif Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Brantigny Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Autour du Clocher se fera un plaisir d’accueillir les visiteurs dans ce petit village riche d’un patrimoine remarquable : Château, église, lavoir, fermes, artisans d’art, parc arboré. Marché de producteurs et de créateurs. Animations, jeux, visites, restauration.

Château de Brantigny 20 route de Villehardouin 10220 Piney Piney 10220 Aube Grand Est 0630166541 https://www.chateaudebrantigny.com Datant du XVIIIème siècle, le bâtiment principal, avec sa longue façade et ses deux pavillons latéraux, vous séduira par son charme classique et imposant. Un fronton en pierre calcaire sculpté indique la possession du domaine par une famille noble à l’époque (les Des Réaulx).

Le château de Brantigny tel qu’il nous apparait aujourd’hui fut construit par François Des Réaulx vers 1740 sur l’emplacement d’une grosse maison fortifiée. Conservée dans cette noble famille jusqu’à la fin du XIXème, il traversa les grands faits historiques sans trop de heurts : révolution, guerres Napoléoniennes, incendie. Vendu puis loué, occupé par les Allemands durant la seconde guerre et quasi abandonné ensuite, il trouve sa stabilité avec la famille Prod’homme-Collignon en 1950 qui lui redonne vie. C’est dans la continuité et le respect de ce patrimoine historique que la seconde génération œuvre aujourd’hui pour sauvegarder ce lieu enchanteur. Parking dans le village

L’association Autour du Clocher se fera un plaisir d’accueillir les visiteurs dans ce petit village riche d’un patrimoine remarquable : Château, église, lavoir, fermes, artisans d’art, parc arboré.…

©collignon