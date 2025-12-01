Brantomobile 3ème édition 300 voitures de collection Brantôme en Périgord
Brantomobile 3ème édition 300 voitures de collection
Le bourg Brantôme en Périgord Dordogne
Début : 2026-06-13
300 véhicules exposés, motos anciennes, mobylettes, solex. 12 défilés en matinée. Concerts. Grande parade à 14h30. Entrée gratuite. Village d’exposants. Buvette. restauration.
Le bourg Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 37 32 83 brantomobile@sfr.fr
English : Brantomobile 3ème édition 300 voitures de collection
180 vehicles on display. 12 morning parades. Concerts.
Free admission. Cars on display will be divided into 3 groups and therefore 3 circuits. Exhibitors’ village in the large garden. Refreshment bar.
