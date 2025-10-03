Braquage en cours Cœur de Scène Production Centre Culturel Rosporden Rosporden

Braquage en cours Cœur de Scène Production

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

THÉÂTRE

Samedi 11h59. Armand s’apprête à commettre son premier braquage, préparé minutieusement en regardant un tuto sur internet… Déguisé en livreur, il tente de prendre en otage une banquière délurée sous les yeux d’une policière en civile !

Et si chaque personnage n’était pas celui que l’on croyait ?

Déjantée et familiale, cette comédie menée tambour battant

vous embarquera dans un tourbillon de rires !

Public Adultes.

Durée 1h20.

DISTRIBUTION Interprétation Violette BLANCKAERT, Noël MALACCHINA, Damien DUFOUR .

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 59 80 42

