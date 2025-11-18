« Braqueuses » par Le Collectif des Baltringues Vendredi 12 décembre, 16h00 Médiathèque de Moulins (Lille) Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T16:00:00 – 2025-12-12T17:30:00

Fin : 2025-12-12T16:00:00 – 2025-12-12T17:30:00

Deux femmes, deux parcours, deux amies à un tournant de leur vie. Étouffées par les injonctions sociales, la charge mentale, les responsabilités, elles explosent… avant d’imploser. Elles décident alors de faire un braquage !

Un spectacle entre humour et émotion, suivi d’un temps d’échange avec l’équipe artistique.

Médiathèque de Moulins (Lille) 8 allée de la filature lille Lille 59034 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France http://bm-lille.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Un spectacle entre humour et émotion, suivi d’un temps d’échange avec l’équipe artistique, en résidence à la médiathèque.

BmL_2025