Bras dessus, bras dessous – Aurélie Ferruel et Florentine Guédon Parc des Oblates Nantes 28 juillet 2025 08:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-28 08:30 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Installation Un jeu d’échecs de grande taille prend forme au parc des Oblates, porté par l’imaginaire d’Aurélie Ferruel et Florentine Guédon. Plus qu’un simple agrandissement de l’échiquier, le projet détourne ses règles pour offrir une expérience collective et sensible. Depuis plus de dix ans, les deux artistes développent une œuvre à la croisée de la sculpture et de la performance, nourrie par les récits populaires, les gestes du quotidien et les dynamiques sociales. Leur approche, proche de l’anthropologie, explore les formes de transmission au sein des communautés. Avec ce projet, elles réinterprètent l’histoire millénaire du jeu d’échecs – un jeu dont les règles, les formes et les symboles ont évolué au fil des époques et des cultures – pour en proposer une nouvelle version, inclusive et organique. Le plateau devient une carte sensible du territoire, inspirée des atlas de biodiversité, où les formes, les couleurs et les lignes racontent les écosystèmes en mouvement. Les pièces, quant à elles, conservent leur mode de déplacement, mais abandonnent toute hiérarchie : elles s’imbriquent, s’additionnent, interagissent, incarnant la richesse du vivant plutôt que la logique d’affrontement. La dimension physique du jeu appelle à l’interaction : certaines pièces imposent des gestes amples ou la coordination de plusieurs participants, invitant à la coopération autant qu’à l’observation. Le projet engage ainsi le corps, l’imaginaire et le collectif. Entre jeu, sculpture et cartographie vivante, cette œuvre propose une manière inédite de s’approprier l’espace et de réinventer les règles. Pensé comme une œuvre vivante, le jeu prendra place, après l’événement, dans la cour du Château des ducs de Bretagne. du 28 juin au 31 août 2025 : tous les jours de 8h30 à 22h

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.levoyageanantes.fr/oeuvres/bras-dessus-bras-dessous/