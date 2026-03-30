Brasero au Continental Aire-sur-l’Adour
Brasero au Continental Aire-sur-l’Adour samedi 4 avril 2026.
Brasero au Continental
Le continental Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Brasero samedi 4 avril à midi !
La Ferme du Gioulé s’invite au bar Le Conti à Aire-sur-l’Adour
Venez partager un moment convivial autour du feu et de bons produits de la ferme
On vous attend nombreux ! .
Le continental Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 28 46 93
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English : Brasero au Continental
L’événement Brasero au Continental Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-27 par Tourisme Aire Eugénie
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