Brasero du Break Le Break Arles Arles

Brasero du Break

Samedi 7 mars 2026 à partir de 11h30. Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07 11:30:00

fin : 2026-03-07

Chaque samedi midi, c’est BRASERO & DJ set ! Après le marché, après une matinée bien chargée, après un match… venez reprendre des forces au Break !

Au programme

– Apéro et boissons fraîches

– Grillades au brasero

– DJ set



On vous attend nombreux.ses !



Sportifs bienvenus, gourmands aussi ! .

Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 83 03 94

English :

Every Saturday lunchtime, it’s BRASERO & DJ set! After the market, after a busy morning, after a match… come and recharge your batteries at Break!

