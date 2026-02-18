Brasero du Break Le Break Arles Arles
Brasero du Break Le Break Arles Arles samedi 7 mars 2026.
Brasero du Break
Samedi 7 mars 2026 à partir de 11h30. Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-07 11:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Chaque samedi midi, c’est BRASERO & DJ set ! Après le marché, après une matinée bien chargée, après un match… venez reprendre des forces au Break !
Au programme
– Apéro et boissons fraîches
– Grillades au brasero
– DJ set
On vous attend nombreux.ses !
Sportifs bienvenus, gourmands aussi ! .
Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 83 03 94
English :
Every Saturday lunchtime, it’s BRASERO & DJ set! After the market, after a busy morning, after a match… come and recharge your batteries at Break!
L’événement Brasero du Break Arles a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme d’Arles