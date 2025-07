Brasero party ! Arthur Ponseel X La Clé de Sole Pont-l’Évêque

Brasero party ! Arthur Ponseel X La Clé de Sole

36 Rue Saint-Michel Pont-l'Évêque

Début : 2025-07-14 17:30:00

fin : 2025-08-02 23:30:00

2025-07-14 2025-08-02 2025-08-16 2025-08-30

Fêtez le 14 juillet à la Clé de Sole avec Brasero Party, DJ Set et bar ! Place de la bibliothèque

36 Rue Saint-Michel Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 7 63 71 21 42

English : Brasero party ! Arthur Ponseel X La Clé de Sole

Celebrate July 14th at La Clé de Sole with Brasero Party, DJ Set and bar! Place de la bibliothèque

German : Brasero party ! Arthur Ponseel X La Clé de Sole

Feiern Sie den 14. Juli in La Clé de Sole mit Brasero Party, DJ Set und Bar! Platz vor der Bibliothek

Italiano :

Festeggiate il 14 luglio alla Clé de Sole con una festa con braciere, DJ set e bar! Piazza della Bibliothèque

Espanol :

Celebra el 14 de julio en la Clé de Sole con una fiesta de braseros, DJ set y bar Plaza de la Biblioteca

