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Brasero Party Saint-Père-sur-Loire

Brasero Party Saint-Père-sur-Loire

Brasero Party Saint-Père-sur-Loire vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 123 Rue de Paris

Ville : 45600 Saint-Père-sur-Loire

Département : Loiret

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Père-sur-Loire

Brasero Party

123 Rue de Paris Saint-Père-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 23:59:00

Date(s) :
2026-05-29

Les 3 Futs lancent leur première soirée à thème !
Et quoi de mieux de se lancer sous le signe de l’été avec une ambiance brasero (saucisses artisanales du Panier Charcutier de Sully sur Loire), des vins de Provence ( présence du domaine La_sangliere_wine de Bormes Les Mimosas) et DJ set.
Sans réservation.
Ouverture jusqu’à minuit.

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.)   .

123 Rue de Paris Saint-Père-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 09 09 

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English :

L’événement Brasero Party Saint-Père-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SULLY-SUR-LOIRE