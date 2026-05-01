Saint-Père-sur-Loire

Brasero Party

123 Rue de Paris Saint-Père-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 23:59:00

Date(s) :

2026-05-29

Les 3 Futs lancent leur première soirée à thème !

Et quoi de mieux de se lancer sous le signe de l’été avec une ambiance brasero (saucisses artisanales du Panier Charcutier de Sully sur Loire), des vins de Provence ( présence du domaine La_sangliere_wine de Bormes Les Mimosas) et DJ set.

Sans réservation.

Ouverture jusqu’à minuit.

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.) .

123 Rue de Paris Saint-Père-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 09 09

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English :

L’événement Brasero Party Saint-Père-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SULLY-SUR-LOIRE