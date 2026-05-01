Brasero Party Saint-Père-sur-Loire
Brasero Party Saint-Père-sur-Loire vendredi 29 mai 2026.
Saint-Père-sur-Loire
Brasero Party
123 Rue de Paris Saint-Père-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 23:59:00
Date(s) :
2026-05-29
Les 3 Futs lancent leur première soirée à thème !
Et quoi de mieux de se lancer sous le signe de l’été avec une ambiance brasero (saucisses artisanales du Panier Charcutier de Sully sur Loire), des vins de Provence ( présence du domaine La_sangliere_wine de Bormes Les Mimosas) et DJ set.
Sans réservation.
Ouverture jusqu’à minuit.
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.) .
123 Rue de Paris Saint-Père-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 09 09
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English :
L’événement Brasero Party Saint-Père-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SULLY-SUR-LOIRE