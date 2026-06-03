Brasil ! Cloître de la Cascade Bourg-Saint-Andéol
Brasil ! Cloître de la Cascade Bourg-Saint-Andéol vendredi 10 juillet 2026.
Brasil ! Cloître de la Cascade Bourg-Saint-Andéol Vendredi 10 juillet, 21h00
Dans le cadre enchanteur du cloître de la Cascade, les Debussy(s) proposent une nouvelle escale où la musique se vit autrement : en plein air, dans une atmosphère libre, festive et conviviale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T23:00:00.000+02:00
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Cloître de la Cascade 8 rue de Tourne, 07700 Bourg-Saint-Andéol Bourg-Saint-Andéol