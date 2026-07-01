Brasil !, Cloître de la Cascade, Bourg-Saint-Andéol

Informations pratiques

Brasil ! Vendredi 10 juillet, 21h00 Cloître de la Cascade Ardèche

Plusieurs tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Fidèles à leur goût pour les passerelles entre les arts, les Debussy(s) invitent ici le cinéma à dialoguer avec le quatuor à cordes. Le programme tisse ainsi un fil sensible entre les rythmes et couleurs d’Amérique du Sud et l’imaginaire des grands écrans. On y croise l’énergie foisonnante du Quatuor n°1 de Villa-Lobos, les évocations des ‘‘Saudades do Brasil’’ de Darius Milhaud, mais aussi des pages devenues emblématiques du cinéma latino-américain.

De ‘‘Manhã de Carnaval’’ à ‘‘Un día de noviembre’’, en passant par ‘‘A carta de Dora’’ (Central do Brasil), ‘‘Fresa y chocolate’’ ou encore ‘‘Toada e desafio’’, ce concert fait résonner une Amérique du Sud plurielle, tour à tour nostalgique, lumineuse et profondément vivante. Pensé comme un moment de partage, ce rendez-vous bouscule les codes du concert traditionnel : proximité avec les artistes, liberté d’écoute, et cette sensation unique d’être porté par la musique dans un cadre naturel d’exception. Une invitation à la fête, au voyage et à la découverte, où les cordes dansent, chantent et racontent des histoires sans frontières.

Cloître de la Cascade 8 rue de Tourne, 07700 Bourg-Saint-Andéol Bourg-Saint-Andéol 07700 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 07 84 53 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cordesenballade.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cordesenballade.com/ »}]

Dans le cadre enchanteur du cloître de la Cascade, les Debussy(s) proposent une nouvelle escale où la musique se vit autrement : en plein air, dans une atmosphère libre, festive et conviviale. Concert Musique

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