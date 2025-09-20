Brasil Sunshine Villa André-Bloc Meudon

Brasil Sunshine Villa André-Bloc Meudon samedi 20 septembre 2025.

Brasil Sunshine 20 et 21 septembre Villa André-Bloc Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour l’année du Brésil en France, vous retrouverez à la villa André Bloc Brasil Sunshine, une formation musicale au travers d’un répertoire mêlant Samba, Choro, Bossa nova, et Musica Popular Brasileira.

Villa André-Bloc 12 rue du Bel-Air 92190 Meudon Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France 01.46.34.05.84 https://www.natalieseroussi.com/blog/ Classé monument historique depuis 1983, la Villa André Bloc est l’œuvre du sculpteur et éditeur André Bloc, resté célèbre pour sa revue « L’Architecture d’Aujourd’hui ». Construite en 1951, cette résidence « maison-atelier » est caractéristique du mouvement moderne.

Défendant l’idée d’une synthèse de la sculpture et de l’architecture, André Bloc réalise de 1960 à 1964 deux « sculptures – habitacles », monumentales constructions de briques.

L’habitacle 2 en briques peint à la chaux et la tour de briques rouges qui offre un panorama sur Paris sont avant tout une expérimentation plastique de l’espace qui redéfinit la notion d’habitat.

Dans la volonté de conserver l’esprit de création qui anime la Villa Bloc, Natalie Seroussi fait dialoguer chaque année les sculptures – habitacles de Bloc avec la création contemporaine, en invitant un artiste à créer une installation in situ. Depuis 2008, le public a ainsi pu découvrir les propositions d’Ernesto Neto, Mathieu Briand, Malachi Farrell, Michel François, Didier Faustino, Tobias Putrith ou Bruno Gironcoli. En 2020 Natalie Seroussi invite Anita Molinero qui présenter une sculpture praticable. Note pour accès au 12 rue du Bel Air, 92190 Meudon : 01 45 07 26 60

Par le train de banlieue : Direction Rambouillet ou Sèvres-Rive-Gauche ou Plaisir Grignon (toutes les 15 minutes environ). Consulter les écrans pour connaître le N° de quai au départ.

Départ Gare Montparnasse. Descendre à l’arrêt Bellevue (une station après La station de Meudon) 12 minutes de trajet + Trajet à pieds depuis la gare de Bellevue : 10 minutes

A la sortie de la gare de Bellevue, remonter vers l’avenue du Château.

Prendre la rue de l’Abbaye, (première rue sur la droite) tourner à gauche sur la rue des Capucins.

La rue du Bel Air se trouve au niveau du 13 rue des Capucins, à droite.

Le N° 12 rue du Bel Air est à une quinzaine de mètres, petit portail noir en bois.

Sonner à l’interphone.

En taxi : demander au chauffeur d’aller au niveau du 13 rue des Capucins à Meudon et la rue du Bel Air est juste en face.

Concert « Brasil Sunshine »

Marina Gado