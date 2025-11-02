#BrasilianJam La jam du dimanche de Isaïa Alves – Tambours Ancestraux – Jazz du Maranhão et du Brésil Le Baiser Salé Paris

#BrasilianJam La jam du dimanche de Isaïa Alves – Tambours Ancestraux – Jazz du Maranhão et du Brésil Le Baiser Salé Paris dimanche 2 novembre 2025.

Les tambours résonnent comme des voix venues d’ailleurs, puissantes, profondes, ancestrales. Ils appellent, ils rassemblent, ils ouvrent un espace de liberté où tout peut arriver. C’est là que commence Tambours Ancestraux – Jazz du Maranhão et du Brésil, une jam explosive menée par Isaías Alves.

Enfant de São Luís, au nord-est du Brésil, Isaías est percussionniste et compositeur nourri par les traditions populaires du Maranhão. Il a grandi au rythme des tambours de rue, des processions, des fêtes, avant de faire voyager ses sons jusqu’en Europe. Avec lui, la tradition rencontre l’impro, le jazz s’ancre dans le territoire et le rythme devient langage.

Inspiré par les grands du Maranhão – Tânia Maria, João do Vale, Papete, Josias Sobrinho, César Teixeira – et par les géants du Nordeste comme Letieres Leite, Sivuca, Hermeto Pascoal ou Naná Vasconcelos, Isaías tisse des ponts entre mémoire et invention.

Ici, chaque jam est unique. C’est une célébration vivante, un terrain de jeu collectif, un moment où les sons circulent, s’embrasent, se rencontrent. Le jazz maranhense s’y affirme comme un genre à part entière — hybride, inventif, enraciné.

Viens écouter, vibrer, improviser, te laisser surprendre. Les tambours ont déjà commencé à parler.

Le dimanche 02 novembre 2025

de 20h30 à 23h00

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

