BRASS ATTACK MUSICAL Lille

1- C’est une FanfaRrr Rock’nRoll: ils tutent dans leur bignou et chantent leurs refrains comme s’ils avaient voulu refiler la tremblotte à tout l’édifice.

2- Ils y font des chansons et compos maisons: le regard vitreux, la bave au lèvre… tout en se grattant l’entre jambe ils hument et goutent le monde. On ne sait pas si ils ont écouté les Stones, les Pogues ou Gilbert Montagné. On ne sait pas si la fièvre guide leur plume, si le nombre d’or irrigue de sa sève généreuse le palpitant de leur mélodies, et non plus ne savons si une force obscure aide Véronique & Davina à ainsi les guider depuis leurs premiers pas.

3-*En plus qu’ils s’écrivent de la chanson, ils y veulent un putain de mini big band fanfaRrr!! Ils disent: « Oh toi Dieu Arrangeur, berger de nos feuilles égarées! Qu’est ce donc qui en toi se veut cruel au point de devoir nous faire choisir entre l’humeur sentimentale de Duke Ellington, le venin de Scorpion ou le métal de Metallica? » Ils se posent la question et chaque jours luttent. C’est comme ça que sur scène ils y sont tout névrosés d’ébulition festive et sonore!

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars fanfare rock métal