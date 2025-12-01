Brass Band avec le compositeur Pierre-Antoine Savoyat Auditorium du conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône

Brass Band avec le compositeur Pierre-Antoine Savoyat

Auditorium du conservatoire du Grand Chalon 1 Rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20

Après le succès rencontré lors de la précédente saison, le Brass Band retrouve l’éclectique compositeur Pierre-Antoine SAVOYAT pour un deuxième volet de création. Porté par la puissance des cuivres et des mots, le Brass Band vous touchera par la densité de ses sonorités joyeuses, ses contrastes saisissants et son énergie communicative. .

Auditorium du conservatoire du Grand Chalon 1 Rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

English : Brass Band avec le compositeur Pierre-Antoine Savoyat

German : Brass Band avec le compositeur Pierre-Antoine Savoyat

