Brass Band avec le compositeur Pierre-Antoine Savoyat Auditorium du conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône vendredi 19 décembre 2025.
Auditorium du conservatoire du Grand Chalon 1 Rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône
Tarif : 3 – 7 EUR
19 décembre 2025 20:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19 2025-12-20
Après le succès rencontré lors de la précédente saison, le Brass Band retrouve l’éclectique compositeur Pierre-Antoine SAVOYAT pour un deuxième volet de création. Porté par la puissance des cuivres et des mots, le Brass Band vous touchera par la densité de ses sonorités joyeuses, ses contrastes saisissants et son énergie communicative. .
conservatoire@legrandchalon.fr
