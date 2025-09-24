Brass Band de la Musique de l’Air et de l’Espace Salle Roz Valan Bohars

Salle Roz Valan Route de Milizac Bohars Finistère

Début : 2025-09-24 20:30:00

L’école de musique et la Mairie de Bohars organisent ce concert événement

L’occasion de découvrir un orchestre composé de cuivres et de percussions, comptant une trentaine de musiciens diplômés et récompensés de nombreux prix nationaux et internationaux, il interprétera des œuvres originales écrites pour Brass Band, sous la baguette du capitaine Laurent Douvre.

Cette formation musicale prestigieuse de l’armée de l’Air et de l’Espace, qui participe au protocole rendu aux plus hautes autorités de l’État, fêtera prochainement ses 90 ans. Leur venue à Bohars est une occasion unique de découvrir leur virtuosité ! .

