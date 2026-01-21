[BRASS BAND de la Sirène de Paris] Au-delà des brumes Le Pavillon de la Sirène PARIS
[BRASS BAND de la Sirène de Paris] Au-delà des brumes Le Pavillon de la Sirène PARIS vendredi 6 février 2026.
Le Brass Band de la Sirène vous convie à un voyage musical entre brumes et cimes, entre tradition et création. Laissez-vous emporter par la puissance et les couleurs uniques d’un brass band. Au programme : pièces de Gustave Holst, Thierry Deleruyelle, Peter Graham, Stijn Aertgeerts ainsi qu’une création de Luca Ganassali. A Nutshell’s Odyssey, adaptée pour brass band a été composée pour le 1er concours de composition pour orchestre de cuivres et percussions organisé par l’ensemble E=mCu.
Direction : Anthony Ropp
Venez assister au deuxième concert du Brass Band de la Sirène de Paris au Pavillon de la Sirène !
Le vendredi 06 février 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Libre Participation
Tout public.
Le Pavillon de la Sirène 20 Rue Dareau 75014 PARIS
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/brass-band-au-dela-des-brumes pavillon@lasirene.info
