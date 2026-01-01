[BRASS BAND de la Sirène de Paris] Au-delà des brumes Salle des Fêtes de la Mairie du 14ème Paris

Le Brass Band de la Sirène vous convie à un voyage musical entre brumes et cimes, entre tradition et création. Laissez-vous emporter par la puissance et les couleurs uniques d’un brass band. Au programme : pièces de Gustave Holst, Thierry Deleruyelle, Peter Graham, Stijn Aertgeerts ainsi qu’une création de Luca Ganassali. A Nutshell’s Odyssey, adaptée pour brass band a été composée pour le 1er concours de composition pour orchestre de cuivres et percussions organisé par l’ensemble E=mCu.

Direction : Anthony Ropp

Venez assister au premier concert du Brass Band de la Sirène de Paris à la salle des fêtes de la Mairie du 14ème !

Le mardi 27 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Libre participation.

Tout public.

Salle des Fêtes de la Mairie du 14ème 26, rue Mouton Duvernet 75014 Paris

