BRASS BAND NIGHT CERVOISERIE NIORT Niort

BRASS BAND NIGHT Vendredi 28 novembre, 20h00 CERVOISERIE NIORT Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:00:00 – 2025-11-28T22:00:00

Fin : 2025-11-28T20:00:00 – 2025-11-28T22:00:00

B Fonk est une fanfare Fanfare Funk Afro Jazz New Orleans Basée à Bordeaux. Sur Scène ou en déambulation acoustique, leur groove funky vous fera danser sans aucun doute ! Le groupe B Fonk revisite ainsi les grands standards de Manu Dibango, Snarky Puppy, Buckshot Le Fonke ou encore Georges Duke et bien d’autres!

https://www.instagram.com/bfonk_brassfonk/

https://www.youtube.com/watch?v=WHJ7m-BQJfo&ab_channel=K-Music

CERVOISERIE NIORT 4 rue Sainte Claire Deville, 79000 Niort Niort 79000 Clou-Bouchet Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 05 86 47 https://www.cervoiserie.com/cervoiserie-niort-cave-et-bar-a-biere/ https://www.facebook.com/lacervoiserieniort/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lacervoiserieniort/?hl=fr [{« data »: {« author »: « bfonk_brassfonk », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « B Fonk (@bfonk_brassfonk) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/242057714_4266686963407981_7214268783303638537_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=101&_nc_oc=Q6cZ2QEZXnmdc3AoJnBqIEbNflhrv4emw4ITOJkOOVm8AGotoJ-xElufwLsyxrR1l_z1VMI&_nc_ohc=8Y_V4Gir4XUQ7kNvwG_fB-H&_nc_gid=wCz_rMzzv54zIx3bCYW0sg&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_Afbp6g1Z5SesT3XkG5ITO8KJQ587viuX7G4m_UIrK0NI7w&oe=68CD99DF&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/bfonk_brassfonk/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/bfonk_brassfonk/ »}, {« data »: {« author »: « K-Music », « cache_age »: 86400, « description »: « B FONK c’est du funk en festival, sur scu00e8ne ou en bas de chez toiu00a0! Une infou00a0? 06 16 98 91 13nnB-Fonk est une fanfare de rue de Bordeaux. Vu00e9ritable « Street Sound System » qui mets le feu dans une ambiance stylu00e9e Funk hiphop / Afro-jazz / New Orleansu00a0!nnSur Scu00e8ne ou en du00e9ambulation acoustique, leur groove funky vous fera danser sans aucun doute !nnRemarquu00e9s pour leur personnalitu00e9 musicale singuliu00e8re, ils se sont vite exportu00e9s et de nombreuses municipalitu00e9s leur font confiance : Bordeaux, Toulouse, Le Mans, Bayonne, Lacanau, Limoges, etc.nnDistillant autour du2019eux la bonne parole de leur groove festif avec une poignu00e9e de pistons, de peaux et de coulisses, ces 7 musiciens entendent bien vous faire bouger, sauter, crier !nnLe groupe revisite ainsi les grands standards de Manu Dibango, Snarky Puppy, Buckshot Le Fonke ou encore Georges Dukeu00a0et bien d’autres au travers du2019arrangements inu00e9dits qui sont du00e9sormais leur marque de fabrique, faisant la part belle u00e0 du2019u00e9piques solos de soufflants.nn#bfonk #bordeaux #fanfare », « type »: « video », « title »: « Fanfare de Rue u00e0 Bordeaux Brass Band & Street Sound System Bandas Sud-ouest Aquitaine Groove B-Fonk », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WHJ7m-BQJfo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WHJ7m-BQJfo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9r6c3hkGUg9Df0JlN0xyPQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=WHJ7m-BQJfo&ab_channel=K-Music »}] Lieu de trouvailles et retrouvailles. Cave comprenant plus de 500 références de bières, idées cadeaux

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars New Orleans Standards