Brass Band Sud Bourgogne Digoin

Brass Band Sud Bourgogne

Salle des Fêtes Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Le BBSB , une formation de type britannique ! La formule instrumentale des brass bands permet d’aborder un très vaste répertoire, allant de celui d’oeuvres classiques à des adaptations de compositions pour orchestres symphoniques, de variétés, de musique de films et de musique pop.

Cet ensemble est basé dans le sud de la Bourgogne et il est composé d’environ 40 musiciens, qui se réunissent lors de séances de travail, sous la conduite d’un duo dynamique François Auberget, directeur de l’école de musique de Chauffailles et Sébastien Monin, professeur à l’école municipale de musique de Gueugnon. .

Salle des Fêtes Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00 kzampolla@villedigoin.fr

