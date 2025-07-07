Brass Dance Orchestra Abbeville

Brass Dance Orchestra

6 avenue du port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’association Pommier/Thuillier/Irthurssary/Tamisier évoque le temps des guinguettes et autres bals du samedi soir, voire des dimanches après-midi autour du kiosque… Le quintette a gardé ce côté populaire, certes revisité, qui lui vaut le bon accueil du public. Il réveille les charmes de ces danses que l’on considère trop souvent comme du passé, tout en fournissant des arrangements débordant d’efficacité et dans un vocabulaire simple.

C’est l’occasion ou jamais de s’offrir un peu de frais avec une musique d’émois discrets, de sourires esquissés, qui, refusant d’en faire trop, parle juste. Cette approche, c’est aussi le jazz.

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

The Pommier/Thuillier/Irthurssary/Tamisier association evokes the days of guinguettes and other Saturday evening balls, even Sunday afternoons around the bandstand… The quintet has kept this popular side, albeit revisited, which has earned it a warm welcome from the public. It awakens the charms of these dances that are too often considered as being from the past, while providing arrangements brimming with efficiency and in a simple vocabulary.

It’s the perfect opportunity to treat yourself to a bit of fresh air, with a soundtrack of discreet emotions and faint smiles that, while refusing to overdo it, speaks the truth. This approach is also jazz.

German :

Das Ensemble Pommier/Thuillier/Irthurssary/Tamisier erinnert an die Zeit der Guinguettes und anderer Bälle am Samstagabend oder sogar an Sonntagnachmittagen rund um den Kiosk… Das Quintett hat diese volkstümliche Seite beibehalten, wenn auch in neuem Gewand, was ihm den guten Zuspruch des Publikums einbringt. Es weckt den Charme dieser Tänze, die man allzu oft als Vergangenheit betrachtet, und liefert dabei Arrangements, die vor Effizienz strotzen und in einem einfachen Vokabular gehalten sind.

Dies ist die Gelegenheit, sich mit einer Musik der diskreten Gefühle und des Lächelns zu erfrischen, die nicht übertreibt, sondern das Richtige sagt. Diese Herangehensweise ist auch der Jazz.

Italiano :

L’associazione Pommier/Thuillier/Irthurssary/Tamisier evoca i tempi delle guinguettes e degli altri balli del sabato sera, o anche della domenica pomeriggio intorno al palco della banda… Il quintetto ha mantenuto questa atmosfera popolare, anche se con un tocco nuovo, che gli è valso un’accoglienza calorosa da parte del pubblico. Risveglia il fascino di queste danze che troppo spesso sono considerate del passato, fornendo arrangiamenti pieni di efficacia e con un vocabolario semplice.

È l’occasione perfetta per regalarsi un po’ di aria fresca con una musica di emozioni discrete, di sorrisi abbozzati, che, rifiutando di strafare, dice la verità. Questo approccio è anche jazz.

Espanol :

La asociación Pommier/Thuillier/Irthurssary/Tamisier evoca los tiempos de las guinguettes y otros bailes de sábado por la noche, incluso los domingos por la tarde alrededor del quiosco… El quinteto ha conservado este aire popular, aunque con un nuevo giro, que le ha valido una calurosa acogida por parte del público. Despierta los encantos de estas danzas que con demasiada frecuencia se consideran del pasado, al tiempo que ofrece arreglos rebosantes de eficacia y con un vocabulario sencillo.

Es la ocasión perfecta para regalarse un poco de aire fresco con una música de emociones discretas, de sonrisas esbozadas, que, negándose a exagerar, dice la verdad. Este enfoque también es jazz.

