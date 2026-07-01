Brass & Groove Canoë Montana R.D 108 Monplaisir Agonès

Informations pratiques

Agonès

Brass & Groove Canoë Montana

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 00:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Une soirée élégante et groovy au bord de l’Hérault, entre jazz électro et ambiance estivale raffinée.

Canoë Montana à Agonès vous invite à une soirée “Brass & Groove” placée sous le signe du jazz électro et de la convivialité. Dans un cadre naturel en bord de rivière, laissez-vous porter par une ambiance musicale chic et estivale.

Tout au long de la soirée, profitez d’un live énergique et raffiné signé Max & Pascal, mêlant rythmes modernes et sonorités jazz. L’expérience se prolonge autour de découvertes gourmandes et de saveurs variées, dans une atmosphère chaleureuse et détendue.

Une parenthèse musicale et festive où groove, partage et douceur estivale se rencontrent pour une soirée unique à Canoë Montana. .

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 36 76 contact@canoe-montana.com

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English :

An elegant and groovy evening by the Hérault River, blending electro jazz and refined summer vibes.

L’événement Brass & Groove Canoë Montana Agonès a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup